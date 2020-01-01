Fenerbahçe için Kevin Gameiro iddiası

Sarı-lacivertli ekipte Lazio'ya transferi gündemde olan Vedat Muriqi'in yerine Kevin Gameiro'nun düşünüldüğü konuşuluyor...

'nin Vedat Muriqi'in takımdan ayrılması halinde forması giyen deneyimli golcü Kevin Gameiro'yu kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

Fanatik'ten Çağrı Davran'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Haberde Gameiro'nun kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kaldığı ve İspanyol ekibinin 4.5 milyon euro yıllık ücreti olan golcü oyuncunun maliyetinden kurtulmak istediği, Fenerbahçe'nin düşük bir bonservis ücreti karşılığında bu transferi bitirebileceği kaydedildi.

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Geride bıraktığımız sezon Valencia forması altında 23'ü ilk 11'de olmak üzere 39 resmi maçta görev alan Gameiro, 8 gol atıp 3 de asist yaptı.