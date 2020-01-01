Fenerbahçe için iki transfer iddiası

Liglere verilen arada yeni sezon planlamasına devam eden Fenerbahçe, Rony Lopes ve Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Ligin geleceği için TFF ve UEFA'nın kararını bekleyen , bir yandan da yeni sezon planlamasını sürdürüyor.

Sabah Spor'dan Volkan Demir'in haberine göre menajerlerin önerdiği isimler ile gözlemci ekibinin takip ettiği isimler arasında iki futbolcu ön plana çıktı.



Haberde, Fenerbahçe'nin 'dan Rony Lopes ve 'den Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek istediği belirtilirken iki futbolcunun da kiralık olarak kadroya katılacağı ifade edildi. Sarı lacivertliler liglerin başlamasının ardından somut olarak girişimlere başlayarak transferleri noktalamaya çalışacak.

'da gösterdiği çıkışla 2019-20 sezonu başında Sevilla'ya transfer olan Rony Lopes, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Önceki transfer dönemlerinde adı ile anılan Kwadwo Asamoah ise sol bek, sol kanat ve orta saha bölgelerinde oynuyor. Bu sezon Rony 12, Asamoah ise 11 maçta süre alırken iki futbolcu da birer asist yapabildi.