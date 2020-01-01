Fenerbahçe için Besnik Hasi iddiası

Yunan medyası, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Raed'i çalıştıran teknik direktör Besnik Hasi'nin Fenerbahçe'nin başına geçeceğini iddia etti.

'de teknik direktör arayışları sürüyor.

Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde Süper Lig'de sezonu tamamlamayı hedefleyen sarı lacivertli ekip için Besnik Hasi ismi gündeme geldi.

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Gazzetta.gr'nin haberine göre daha önce Anderlecht, Legia Warsaw ve Olympiacos takımlarını çalıştıran; şu anda Al-Raed'in başında olan 48 yaşındaki Arnavut teknik direktör Besnik Hasi, Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında yer alıyor.

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Aynı haberde Fenerbahçe'nin listesinde Erol Bulut ile Okan Buruk'un da yer aldığı belirtildi.

1990'da başladığı profesyonel futbol kariyerini 2008'de sonlandıran Hasi, 2013-14 sezonunda Anderlecht ile Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.