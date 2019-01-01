Fenerbahçe, Henry Onyekuru'nun peşinde iddiası
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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının ardından transferde de Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Completesports'un haberine göre, sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için harekete geçti.
Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki yıldızı Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Onyekuru, sarı kırmızılı formayla 16 gol attı, 6 asist yaptı. Sezon başında Monaco'ya transfer olan Onyekuru, Ligue 1 ekibiyle 4 maçta forma şansı bulabildi.