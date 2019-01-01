Fenerbahçe, Henry Onyekuru'nun peşinde iddiası

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

, şampiyonluk yarışının ardından transferde de ile karşı karşıya geldi.

Completesports'un haberine göre, sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için harekete geçti.

Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki yıldızı Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Onyekuru, sarı kırmızılı formayla 16 gol attı, 6 asist yaptı. Sezon başında 'ya transfer olan Onyekuru, ekibiyle 4 maçta forma şansı bulabildi.