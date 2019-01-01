Fenerbahçe, Hee-chan Hwang'ı transfer etmek istiyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin bonservisi Salzburg'da olan Hee-chan Hwang ile ilgilendiği iddia edildi.

Bu sezon golcülerinden istediği verimi alamayan , 2 ekibi Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'i transfer radarına aldı.

Sabah' ın haberine göre; Beşiktaş gibi Uzakdoğu'da girişimlere başlama planı olan sarı-lacivertli yönetim, 'nin en popüler futbolcularından olan Hwang'ı bu sebeple tercih edecek.

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Bonservisi Salzburg'da olan 23 yaşındaki forvet için girişimlere başlandı. Damien Comolli geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle masaya oturup şartları görüştü. Hamburg'un satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği Hwang için kulübü Salzburg oyuncusunu tekrar kiralamaya sıcak bakıyor.

Asıl mevkisi forvet olmasına rağmen iki kanatta da görev yapabilen 1.77 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro civarında.