Fenerbahçe, Hee-chan Hwang'ı transfer etmek istiyor
Bu sezon golcülerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'i transfer radarına aldı.
Sabah' ın haberine göre; Beşiktaş gibi Uzakdoğu'da girişimlere başlama planı olan sarı-lacivertli yönetim, Güney Kore'nin en popüler futbolcularından olan Hwang'ı bu sebeple tercih edecek.
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Bonservisi Salzburg'da olan 23 yaşındaki forvet için girişimlere başlandı. Damien Comolli geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle masaya oturup şartları görüştü. Hamburg'un satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği Hwang için kulübü Salzburg oyuncusunu tekrar kiralamaya sıcak bakıyor.
Asıl mevkisi forvet olmasına rağmen iki kanatta da görev yapabilen 1.77 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro civarında.