Fenerbahçe harekete geçti! İşte Vedat Muriqi'in bedeli

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Vedat Muriqi için Avrupa devleri devreye girdi.

Yaz transfer dönemi boyunca adı hem hem ile anılan Vedat Muriqi son kararını sarı lacivertlilerden yana kullanmış ve dört yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Sarı lacivertlilerin 3.5 milyon euro bedelle transfer ettiği Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Kosova Milli Takımı formasıyla çıktığı Çekya mücadelesinde Avrupa'nın dev takımlarının gözlemcileri 25 yaşındaki oyuncuyu izlemeye aldı. Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçeli yöneticiler harekete geçti.

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Takvim'de yer alan habere göre sarı lacivertli yöneticiler, yıldız golcüsünün bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

Muriqi'i takip eden kulüpler arasında , , ve olduğu öğrenildi.

Golcü futbolcu Fenerbahçe forması altında çıktığı 3 lig maçında 2 gol atma başarısı gösterdi.