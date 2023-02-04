Fenerbahçe, hakem Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulundu

- Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında yaşananlardan memnun değil
- Mert Hakan'ın golü VAR'a takılmıştı
- Maçın hakemi Ali Palabıyık için suç duyurusunda bulunuldu
NE OLDU? Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin karşılaşmada Mert Hakan ile bulduğu gol, VAR'a takılıp iptal edilmişti. Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmedi. Fenerbahçeli futbolcular ve Jorge Jesus, pozisyona uzun süre itiraz etti. Bu olay kulüpte infial yaratırken Uğur Dündar'dan bir açıklama geldi.
NE SÖYLENDİ? Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan divan kurulu başkanı Uğur Dündar şunları söyledi: "Ali Palabıyık ve tüm ekibi hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular.Ali Palabıyık'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'den özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır."