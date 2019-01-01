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Fenerbahçe

Michael Frey ameliyat edildi

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Kasık fıtığından ameliyat edilen Frey'in 3-4 hafta sonra çalışmalara başlamasının beklendiği açıklandı

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, ameliyat edildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Frey'in kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde kasık fıtığından bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun 3-4 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Michael Frey'e 'geçmiş olsun' der, en kısa sürede sağlığına kavuşup takımımıza katılmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

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