Fenerbahçe gruptan lider çıktı: Kasasını doldurdu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı ücret belli oldu.

Sarı-Lacivertliler hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ligde averajla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde zirvede yer alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de H Grubu'nu birinci sırada tamamladı.

İşte Kanarya'nın kazandığı para!

Grubun son maçında Spartak Trnava'yı 4 golle geçen Kanarya ciddi de bir rakamı kasasına koymayı başardı. 3 eleme turundan toplamda 300 bin Euro kazanan Fenerbahçe gruplara kalınca 2.94 milyon Euro'yu da garantilemişti. Üstüne 979 bin Euro'luk katsayı puanı eklendi ve Sarı-Lacivertliler aldığı 4 galibiyetle toplamda 2 milyon 132 bin Euro'yu cebine koydu.

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Toplamda ne kadar kazandı?

Lider çıktığı için ekstradan 650 bin Euro'yu da alan Kanarya, son 16 Turu için de 600 bin Euro'luk ödülün sahibi oldu. Böylece Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden toplamda 7.6 milyon Euro (242.1 milyon TL) geliri garantiledi.

İşte Fenerbahçe'nin net geliri

1. Eleme: 100 bin Euro

2. Eleme: 100 bin Euro

3. Eleme: 100 bin Euro

Grup Aşaması: 2.94 milyon Euro

Katsayı Puanı: 979 bin Euro

Galibiyetler: 2 milyon 132 bin Euro

Grup Sırası: 650 bin Euro

Son 16 Turu: 600 bin Euro