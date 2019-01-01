Fenerbahçe gözlemcileri Romanya-İspanya maçındaydı

Romanya Futbol Federasyonu, Romanya ile İspanya arasında oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe dahil birçok takımdan gözlem ekibinin geldiğini açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu mücadelesinde Romanya ile İspanya karşı karşıya geldi. Grup lideri İspanya, Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı ve puanını 15'e yükselti.

Maç öncesinde Romanya Futbol Federasyonu, , ve 'den gözlem (scout) ekiplerinin bu karşılaşmayı stadyumdan takip edeceğini duyurdu.

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Federasyondan yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Romanya - İspanya maçında Inter , Juventus ve Fenerbahçe'den olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübünden gözlemciler tribünlerde olacak. Onların yanı sıra gruptaki diğer rakiplerimiz olan Norveç ve İsveç'ten de ekipler gelerek karşılaşmayı analiz edecekler. Romanya Milli Takımı'ndan Cornel Talnar ise Faroe Adaları ile İsveç arasında oynanacak karşılaşmayı izlemeye gidecek."

Hem geçtiğimiz sezonda hem de bu yaz transfer döneminde bazı Rumen futbolcuların adı Fenerbahçe ile gündeme gelmişti. Bu oyuncular arasındaki George Puscas, Romario Benzar ve Nicolae Stanciu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.