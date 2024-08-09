Fenerbahçe genç stoperle dört yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Bursaspor ile yollarını ayıran 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den genç stoper hamlesi

4 yıllık anlaşma imzalandı

Bursaspor'dan ayrılan Yiğit Fidan, 2005 doğumlu U19 Milli Takım stoperi

NE OLDU? Fenerbahçe, Bursaspor ile yollarını ayıran 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'un altyapısından yetişen ve yeşil beyazlı takımdan ayrılan Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç stoper Yiğit Fidan’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçemiz ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Yiğit Fidan’a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Yiğit Fidan!"

DAHA FAZLASI: Yiğit Fidan geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 31 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Bursaspor'dan ayrılan Yiğit, 2005 doğumlu U19 Milli Takım stoperi.