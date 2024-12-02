Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta içi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, tekrardan ligde dönüyor.
Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın Eyüpspor'a 2 puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını 3'e indirmeyş amaçlıyor.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu hedef doğrultusunda Kadıköy'de Gaziantep FK'yi konuk ediyor.
Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Fenerbahçe-Gaziantep FK
|2 Aralık Pazartesi
|20.00
|beIN SPORTS 1