Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı canlı izle

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta içi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, tekrardan ligde dönüyor. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın Eyüpspor'a 2 puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını 3'e indirmeyş amaçlıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu hedef doğrultusunda Kadıköy'de Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Haberin devamı aşağıda Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Gelecek maçlar Türkiye Kupası GAZ BAP Maç önizlemesi Süper Lig BJK FEN Maç önizlemesi Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Gaziantep FK 2 Aralık Pazartesi 20.00 beIN SPORTS 1