Fenerbahçe - Galatasaray maçının İddaa oranları
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak dev maçın iddaa oranları belli oldu.
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Derbi maç için Fenerbahçe galibiyetine 2.10 oran verilirken, Galatasaray galibiyetine de 2.45 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.10 olarak belirlendi.
Beşiktaş - Başakşehir maçının iddaa oranları
Öte yandan ligin 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında Vodafone Park'ta oynanacak kritik maçın iddaa oranları da açıklandı.
Bu maç için Beşiktaş, 2.10'luk oranla favori gösterilirken, Başakşehir galibiyetine 2.65'lik oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.05 olarak belirlendi.