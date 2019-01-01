Fenerbahçe - Galatasaray maçının İddaa oranları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maçın favorisi belli oldu...

'in 28. haftasında ile arasında Kadıköy'de oynanacak dev maçın iddaa oranları belli oldu.

Derbi maç için Fenerbahçe galibiyetine 2.10 oran verilirken, Galatasaray galibiyetine de 2.45 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.10 olarak belirlendi.

Beşiktaş - maçının iddaa oranları

Öte yandan ligin 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında Vodafone Park'ta oynanacak kritik maçın iddaa oranları da açıklandı.

Bu maç için Beşiktaş, 2.10'luk oranla favori gösterilirken, Başakşehir galibiyetine 2.65'lik oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.05 olarak belirlendi.