Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Türk futbolcunun iki büyük kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray, 2024 yılına girmeden kısa bir süre önce nefes kesen maçta kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman?

Sarı-lacivertli takım, 24 Aralık Pazar akşamı ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Edin Dzeko derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde Edin Dzeko şoku yaşandı. Sakatlık geçiren Boşnak yıldız, Kayserispor ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli golcünün Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesine yetişmesi bekleniyor.