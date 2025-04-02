Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Nefesleri kesecek derbi mücadelesi öncesinde merak edilen her şey haberimizde. Önce iki dev takımın muhtemel 11'lerine göz atalım...

Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko.

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Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek.

Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.