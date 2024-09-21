Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle

Türk futbolseverler nefesini tuttu ve bu akşam ekran başına geçmeyi bekliyor... Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne oluyor.
Kadıköy'de dev derbi
Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam dev derbide karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Fenerbahçe-Galatasaray
|21 Eylül Cumartesi
|20.00
|beIN SPORTS 1 ve TOD
Jose Mourinho'nun ilk derbisi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için bu akşamki maç ayrı bir önem taşıyor.
Gelecek maç
Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk derbi maçına çıkacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz: