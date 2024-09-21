Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ilk derbisinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı nasıl izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de.

Türk futbolseverler nefesini tuttu ve bu akşam ekran başına geçmeyi bekliyor... Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne oluyor.

Kadıköy'de dev derbi

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam dev derbide karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Galatasaray 21 Eylül Cumartesi 20.00 beIN SPORTS 1 ve TOD

Jose Mourinho'nun ilk derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için bu akşamki maç ayrı bir önem taşıyor.

Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk derbi maçına çıkacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz:

FENERBAHÇE-GALATASARAY CANLI İZLE