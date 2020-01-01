Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya
Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe, devre arasında savunmasına takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Perulu stoper Luis Abram için devreye girdi.
Milliyet'te yer alan habere göre savunmada yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir stoper daha almayı planlıyor. Daha önce Roma'dan Juan Jesus'u gündemine alan Sarı Kanaryalar'da ibre Velez Sarsfield'da forma giyen Luis Abram'a döndü.
Teknik direktör Erol Bulut'un da sıcak baktığı Abram'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki stoperle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, devre arasında Abram'ı kadrosuna katarak savunma sorunlarını çözmeyi planlıyor.