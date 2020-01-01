Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya

Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmanın hesabını yapıyor.

Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren , devre arasında savunmasına takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi 'ın da istediği Perulu stoper Luis Abram için devreye girdi.

Milliyet'te yer alan habere göre savunmada yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir stoper daha almayı planlıyor. Daha önce 'dan Juan Jesus'u gündemine alan Sarı Kanaryalar'da ibre Velez Sarsfield'da forma giyen Luis Abram'a döndü.

Teknik direktör Erol Bulut'un da sıcak baktığı Abram'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki stoperle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, devre arasında Abram'ı kadrosuna katarak savunma sorunlarını çözmeyi planlıyor.