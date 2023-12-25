Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 42 yıl sonra büyük bir hasret çekiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 1981'den bu yana Galatasaray karşısında büyük bir hasretle karşı karşıya.

Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz berabere kaldı

Sarı-lacivertliler yılı lider tamamladı

Ancak Galatasaray'a karşı bir türlü gol bulamıyorlar

NE OLDU? Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Böylece Fenerbahçe, Süper Lig'de 1981'den bu yana ilk kez üst üste üç Galatasaray maçında gol atamadı (0-0, 0-3 & 0-3).

BÜYÜK RESİM: Her iki takımın da Süper Lig'de 44 puanı var. Fenerbahçe averaj farkıyla 2023 yılını lider tamamladı. Hem Fenerbahçe (5 şut, 0.2 xG) hem de Galatasaray (8 şut, 0.4 xG), bu sezon en az şut çektikleri ve gol beklentisi değerinde kaldıkları Süper Lig maçını oynadılar. Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de Mart 2018'den bu yana Kadıköy'de ilk kez 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının altısından puan çıkarmayı başardı ancak bu karşılaşmaların beşi berabere bitti (1G 1M).

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından şunları söyledi: "Kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Bütün planımız da kazanmak üzerineydi. Sonuçta iki takım da bugün iyi mücadele etti. Kazanamadık, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin bu tip maçları. Sonuçta bu ligin lideriyiz. Yolumuza devam ediyoruz."

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe ile Galatasaray, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta Süper Kupa maçına çıkacaklar.