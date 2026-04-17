Fenerbahçe, Galatasaray ile şampiyonluk yarışında 98. dakikada büyük bir darbe aldı

Fenerbahçe, Cuma günü Türkiye Şampiyonası mücadelesinde değerli puanları kaçırdı. Lig ikincisi, Galatasaray'dan liderliği devralacak gibi görünüyordu, ancak Rizespor son anda skoru 2-2'ye getirdi.

Ev sahibi takım ilk yarıda farkı açmayı başaramadı. İkinci yarı başladıktan iki dakika sonra Rizespor golü bulunca işler daha da zorlaştı. Ali Sowe, iyi hesaplanmış bir pası önceden tahmin etti ve kusursuz bir vuruşla golü attı.

Rizespor için de talihsizlik vardı, çünkü Samet Akaydın maçın bitimine 20 dakika kala sert bir faulün ardından ikinci sarı kartını gördü. Kısa süre sonra Fenerbahçe'de herkes ceza sahası içindeki bir müdahale sonrası penaltı istedi, ancak top penaltı noktasına gitmedi.

Birkaç dakika sonra VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe'ye penaltı verildi. Talisca 11 metreden bu fırsatı gole çevirdi ve Türkiye'nin ikinci sıradaki takımının taraftarlarına umut verdi. Sonuçta maçın bitmesine 10 dakika kalmıştı.

86. dakikada Kerem Aktürkoğlu skoru 2-1'e getirince geri dönüş tamamlandı. Tribünlerde büyük sevinç yaşandı ve Fenerbahçe taraftarları, çok önemli üç puanın kendilerine geldiğini biliyordu.

Ancak 98. dakikada her şey tersine döndü: Modibo Sagnan, serbest vuruştan güzel bir kafa vuruşuyla Rizespor'u öne geçirdi; kaleci Ederson ise büyük bir hata yaptı. İkinci sıradaki takım 67 puanda, lider Galatasaray'ın (68 puan) Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde farkın daha da açılacağını biliyor.