Fenerbahçe, Galatasaray'ı Kadıköy'de en son ne zaman yenmişti?

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı kurduğu üstünlük çok uzun süre derbi sohbetlerinin ana başlıklarından birini oluşturdu.

1999-2020 yılları arasında Galatasaray'ı konuk ettiği 23 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertli ekip, bu süreçte 15 galibiyet, sekiz beraberlik alarak tekrarlanması çok güç bir seriye imza attı.

Ancak Galatasaray'ın 23 Şubat 2020'de Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 kazandığı maç Fenerbahçe'nin bu dominasyona son verdi.

2016'dan bu yana kazanamıyor

Fenerbahçe ezeli rakibini Kadıköy'de beş buçuk yıldır yenemiyor. Bu süreçte Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan son dört derbide Galatasaray iki galibiyet alırken, iki maç berabere bitti.

Sarı lacivertliler Galatasaray'a karşı iç sahadaki son galibiyetini 20 Eylül 2016'da, Süper Lig'in 11. haftasında 2-0'lık skorla almıştı.

O maçta Fenerbahçe'nin iki golünde de Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin imzası vardı.

Aynı sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, ardından ezeli rakibine üst üste sekiz maç diş geçiremedi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki galibiyet hasretini, 2021/22 sezonunun ilk yarısında Nef Stadyumu'nda Mesut Özil ve Crespo'nun golleriyle alınan zafer dindirdi.

Kadıköy'deki son dört maç

17 Mart 2018 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

14 Nisan 2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

23 Şubat 2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

6 Şubat 2021 Fenerbahçe 0-1 Galatasaray