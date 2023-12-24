Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sezon rekoru kırıldı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın zirve mücadelesinde gol sesi çıkmadı ancak sezon rekoru kırıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı

Süper Lig tablosunda 44 puandalar

45 faulün çıktığı maçta sezon rekoru kırıldı

NE OLDU? Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ederken mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım da zirve mücadelesi veriyordu ancak bu sonucun ardından Fenerbahçe averaj farkıyla liderlikte kalırken Galatasaray ikinci sıradaki yerini aldı.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi golsüz bitti ancak 45 faulle sezon rekoru kırıldı. Ayrıca derbi Galatasaray'ın tek isabetli şutuyla tamamlandı. Toplam 1 isabetli şutun çıktığı derbide toplam 14 şut çekildi.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 derbiyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe ile Galatasaray bir sonraki maçlarını 29 Aralık'ta oynayacak ve Türkiye Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecekler.