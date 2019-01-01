Fenerbahçe, Gael Clichy ile ilgileniyor

Hasan Ali Kaldırım'ın olmadığı maçlarda sol bek pozisyonunda sorunlar yaşayan Fenerbahçe, Başakşehir'den Gael Clichy'yi gündemine aldı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren 'de devre arası yapılacak takviyeler için çalışmalar başladı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre sarı lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın eksikliğinde sorun yaşadığı sol bek pozisyonuna takviye yapacak. Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise 'in tecrübeli yıldızı Gael Clichy.

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Sarı lacivertli ekip, Haziran 2020'de kulübü ile sözleşmesi sona erecek Fransız yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

Daha önceden uzun yıllar ve formaları giyen 34 yaşındaki Clichy, 2017 yılında transfer olduğu Başakşehir'de tamamı ilk 11'de olmak üzere 87 maça çıktı.

14 hafta sonunda Süper Lig'de zirvenin beş puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, sırasıyla , Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelerek ligin ilk yarısını tamamlayacak.