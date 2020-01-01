Transfer

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf'tan üç oyuncuya talip oldu

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Kaan Ayhan Kenan Karaman
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Fenerbahçe'nin Düsseldorf'un üç oyuncusunu birden gelecek sezon kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik' te yer alan habere göre sarı-laciverliler Fortuna Düsseldorf forması giyen millî futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın yanı sıra, Emmanuel Iyoha ile de ilgileniyor.

22 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezonu Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'de kiralık olarak geçirdi. Kiel'de kaydettiği 9 golle dikkat çeken Nijerya asıllı Alman forvet, 1.91'lik boyuyla klasik bir santrfor izlenimi veriyor.

 

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    Fenerbahçe'nin Iyoha için Düsseldorf'a ilk etapta 500 bin euro bonservis bedeli teklif etmesi bekleniyor.

     

     

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