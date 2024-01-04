Fenerbahçe, Firmino planını hazırladı: Kritik görüşme

Fenerbahçe'nin Roberto Firmino'yu transfer etmek istediği söylenirken Brezilyalı için harekete geçildiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe, Firmino için planını yaptı

Menajeriyle temas halindeler

Firmino, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor

NE OLDU? 2023 yazında Liverpool'dan Al Ahli'ye imza atan Roberto Firmino'nun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği söyleniyor. Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe, Al-Ahli'den ayrılma kararı alan Roberto Firmino'yu transfer etmek için planını yaptı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI NE? Fanatik'e göre, Roberto Firmino birçok takımın transfer listesinde ancak Fenerbahçe etkili bir planla Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek istiyor. Bu hedefle operasyon düğmesine basıldı ve oyuncunun menajeriyle temasa geçildi.

BÜYÜK RESİM: Roberto Firmino bu sezon Al Ahli formasıyla 19 maçta mücadele etti ve 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 2022/23 sezonunda ise Liverpool formasıyla 35 maçta 13 gol, 5 asist kaydetmişti.

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SIRADA NE VAR? Al Ahli bir sonraki maçına 15 Şubat'ta Al Akhdoud karşısında çıkacak. Ancak Roberto Firmino bu süreçte başka bir takıma transfer olabilir.