Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kiralık olarak gönderebilir

Fenerbahçe, kadroda kendisine yer bulmakta zorlanan Ferdi Kadıoğlu’nu düzenli oynayabilmesi için Belçika veya Hollanda’ya kiralamayı planlıyor.

Milliyet’in haberine göre Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu’nun eksikleri olduğunu ve şampiyonluk yolunda daha hazır ve tecrübeli isimlerle yola devam etmenin doğru olduğunu düşünüyor.

Sarı Lacivertliler’de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar sonrası Ferdi’ye yer açılmıştı. Sakat oyuncuların fazlalığı sayesinde genç futbolcu kadroya girebilmişti. Ancak bu futbolcuların yavaş yavaş iyileşmesiyle Ferdi kadroya girmekte zorlanmaya başladı.

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Habere göre Kruse ve Dirar’ın tam olarak iyileşmesiyle birlikte tam kadro olacak takımda Ferdi’nin şans bulması ise neredeyse imkansız hale gelecek.Bu nedenle devre arası kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Daha önce de futbolcu için bu durumu masaya yatırılmış Audi Cup performansı ve takımdaki eksikler nedeniyle bu plan rafa kalkmıştı.

Ferdi’nin ligin ikinci yarısını ya da ’da geçirme ihtimali yüksek. Geçen sezonu oynamadan bitiren genç futbolcunun bu sezonu da böyle geçirmesi durumunda gelişiminin kötü etkilenebileceği düşünülüyor. Ferdi ve ailesinin de bu konuyu yönetimle görüştüğü ve sezon sonuna kadar kiralık gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bu sezon 4 maçta forma giyen Ferdi toplamda 87 dakika sahada kalıp 1 gol 1 asistle oynamıştı.