Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için son ödemeyi yaptı

Nijmegen Kulübü, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden kalan borcunu ödedeğini duyurdu.

Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen, 'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden kalan 700 bin euro'luk son taksiti ödediğini açıkladı.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan NEC Nijmegen Genel Menajeri Wilco van Schaik, sarı lacivertli kulübün 700 bin euro'luk son taksiti de hesaba yatırdıklarını açıkladı.

Wilco van Schaik, "Finans çalışanımız Rıfkı Holla ile sohbet ediyorduk. Sonra bir anda 'Ekrana bak' dedi. Ekranda Fenerbahçe'nin yatırdığı paraya gördüm. Bu ödemenin yapılması nedeniyle çok mutlu olduk. Kulübün finansal durumu rahatladı. 11 aydır bu parayı bekliyorduk. Uzun bir süreç oldu" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe, 2018 yılında Ferdi Kadıoğlu'nu Nijmegen'den 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmiş ancak geciken 700 bin euro'luk ödeme nedeniyle FIFA'nın devreye girmesi gündeme gelmişti.