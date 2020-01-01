Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı
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AA
Fenerbahçe, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini sezon sonunda çözüyor.
Sabah' ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetimi, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Akdeniz ekibiyle temas kurmuş; ancak Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.
N'Sakala, 2016 yazında Anderlecht'ten kiralık olarak Alanyaspor'a transfer olmuş, ardından oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzalanmıştı.