Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin sezon sonu Alanyaspor'daki sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala ile el sıkıştığı iddia edildi.

, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini sezon sonunda çözüyor.

Sabah' ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler 'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetimi, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Akdeniz ekibiyle temas kurmuş; ancak Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

N'Sakala, 2016 yazında Anderlecht'ten kiralık olarak Alanyaspor'a transfer olmuş, ardından oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Tecrübeli sol bekin Alanyaspor'daki mukavelesi ise 30 Haziran 2020'de sona erecek.