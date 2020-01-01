Fenerbahçe, Emre-Dirar tartışmasını doğruladı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de dünkü antrenmanda tatsız bir olay yaşandığı iddia edilmişti.
Kaptan Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar'ın antrenmanda tartıştığını doğrulayan sarı-lacivertli ekip, ikili arasında kötü söylem yaşanmadığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.
Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.
Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.
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