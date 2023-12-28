Alex de Souza, Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim'e tebrik mesajı gönderdi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise buna tepki gösterdi.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu. Sürpriz bir şekilde aniden Yunan ekibi ile anlaşan Terim, yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Terim ne söyledi?

Tecrübeli hoca, Panathinaikos için Yunanistan'a giderken havalimanında ilk açıklamayı yaptı. Deneyimli teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki görüşmeleri için şunları söyledi:

"Karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşısındakini çok mutlu eden, onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim.

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"Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Onun için ben de çok fazla düşünmeden 'peki' dedim."

Alex de Souza'dan tebrik, Fenerbahçe taraftarından tepki

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Fatih Terim'in Yunanistan'a gidişinin ardından tecrübeli hocayı tebrik etti.

Brezilyalı eski kaptan, Fatih Terim’in Instagram'dan yaptığı "İstanbul’dan Atina’ya" paylaşımına Alex de Souza, “Başarılar hoca” mesajını bıraktı.

Bu mesajın ardından Twitter'da bazı Fenerbahçeli taraftarlar oldukça öfkeliydi. Sarı-lacivertli sosyal medya kullanıcılarından bazıları, "Aykut hoca haklıymış!" mesajları yazdı.