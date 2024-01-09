Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, son olarak Union Berlin'de forma giyen İtalyan efsane Bonucci'yi kadrosuna katmaya çok yakın...

Sarı-Lacivertli ekip, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak İtalyan efsane Bonucci'yi kadrosuna katmanın olanlarını yapıyor.

Ne söylendi?

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi çarşamba günü İstanbul'a getirmek istiyor. Fenerbahçe bir süredir kadrosuna stoper katmak için çalışmalarını sürdürüyordu.

36 yaşındaki İtalyan oyuncu Juventus kariyeri sonrası Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'le anlaşmıştı. Bonucci'nin Berlin ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Bu sezonki performansı

Leonardo Bonucci sezon başında transfer olduğu Union Berlin'de 10 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Almanya Bundesliga temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.

Bonucci'nin kariyeri?

Viterbese altyapısında yetişen Leonardo Bonucci daha sonra Inter, Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Milan ve Juventus formaları giydi. 36 yaşındaki savunmacı için kariyeri boyunca 107 milyon 40 bin euro bonservis bedeli ödendi. İtalya Milli Takımı'nda 121 maçta şans bulan Leonardo Bonucci, 8 kez rakip fileleri havalandırdı. 36 yaşındaki stoper daha önce şu başarılara imza attı; 1 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu, 9 İtalya Serie A şampiyonluğu 4 İtalya Kupası şampiyonluğu, 5 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu.