Fenerbahçe dümeni Daniel Sturridge'e kırdı
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Uzun süre Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Daniel Sturridge için Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de devreye girdi.
Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Max Kruse ve Vedat Muriqi ikilisinin yanına iyi bir golcü daha almak isteyen sarı lacivertliler, kanatlarda da oynayabilen ve bonservisi olmayan İngiliz futbolcuyla temasa geçti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin İngiliz futbolcunun menajeriyle temasa geçerek ön görüşmede bulunduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcu için 3 yıllık sözleşme ve 3.5 milyon euro ücret teklif ettiği bildirildi.
Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyen Sturridge, 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.