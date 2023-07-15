Fenerbahçe'nin kaleci arayışları devam ederken bu konudaki en güçlü isim Dominik Livakovic...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe, öncelikle stoper ve kaleci transferine yoğunlaşmış durumda...

Sarı-Lacivertli ekip, Udinese'nin başarılı stoperi Rodrigo Becao transferini bitirmeyi planlarken aynı zamanda Dominik Livakovic'i de takıma dahil etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Hırvat kalecinin yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarların heyecanlanmasına neden olurken Livakovic, büyük ilgi gören paylaşımını acilen kaldırdı.

Ancak, daha sonra Fenerbahçe'nin Dominic Livakovic ile anlaşma sağladığı duyuruldu...

Fenerbahçe'de hedef Livakovic

Sarı-Lacivertliler’in bu transfer döneminde en çok kapısını çaldığı takım belki de Dinamo Zagreb. Fenerbahçe, Livakovic için ilk teklifini 5 milyon Euro ile yapmıştı. Hırvat ekibi bunu hemen geri çevirip, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 10 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin kullanılması gerektiği mesajını iletti. Kanarya daha sonra birçok teklifle rakamı sürekli artırdı. Hırvat basınına göre Fenerbahçe masaya son olarak 9 milyon Euro’yla oturdu.

Suudi Arabistan’dan yıldız file bekçisine olan ilgi nedeniyle Sarı- Lacivertliler’in elini çabuk tutmak istediği ve bu rakamın yanı sıra bonus önerdiği belirtildi. Dinamo Zagreb’in, Fenerbahçe’ye bu kez yeşil ışık yaktığı belirtildi. Sportif direktör Mario Branco’nun İtalya’nın ardından bu transferi bitirmek için Zagreb’e geçme ihtimali bulunduğu öğrenildi.

Taraftarların büyük heyecanı

Hırvat medyasına göre Dominik Livakovic, takımdan ayrılmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Kulüpler arasında bu gelişmeler yaşanırken 28 yaşındaki file bekçisi Instagram’dan, havalimanında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Ancak Livakovic çok kısa süre sonra bu fotoğrafı kaldırdı.

Yıldız kalecinin bu hamlesi bile Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano tarafından verilen bilgiye göre; Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı.

Bu transferin, önümüzdeki saatlerde tamamen bitmesi ve sözleşmenin imzalanması hedefleniyor.