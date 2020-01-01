Fenerbahçe dört transferi gerçekleştirmek üzere

Yeni teknik direktör olarak Erol Bulut'u açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerde transferler de peş peşe gelebilir.

'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Takımın yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut beraberinde getireceği isimlere karar verirken, gözden çıkarılan isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

Hürriyet' ten Süleyman Arat'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde ilk imza ’da başarılı bir sezonu geride bırakan Mert Hakan Yandaş olacak.

Mert Hakan'ın arkasından Bulut’un ’dan öğrencileri Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker takıma katılacak. Ardından ise ’den Alpaslan Öztürk ve Fatih Karagümrük’ten Brahim Darri’nin transferleri açıklanacak.

Fenerbahçe yönetiminin 2022’ye kadar Alanyaspor’la sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Bakasetas, 2021 yılına kadar sözleşmesi süren 28 yaşındaki stoper Caulker ve yine Göztepe'de 2021’e kadar kontratı devam eden stoper Alpaslan için kulüplerine takas önereceği iddia edildi.

Daha fazla takım

Buna göre sarı-lacivertli yönetim, Göztepe ve Alanyaspor’a Zanka, Frey, Alper Potuk, Jailson ve Tolgay Arslan’dan oluşan bir portföy önerecek.