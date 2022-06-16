Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'da oynayacakları ilk maçın rövanşı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, rövanş mücadelesini İstanbul'da oynayacak.

2022/23 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-lacivertliler, ön eleme maçlarından olumlu sonuç çıkartmayı bekliyor.

Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise İstanbul'da olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev mücadelesi 26 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi Exxen'den canlı yayınlanacak.