Fenerbahçe

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahce.org
Galatasaray'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, zorlu derbi öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında derbide Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.

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    Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

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