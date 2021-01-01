Fenerbahçe deplasmanda son iki sezonu geçti

Sekizinci deplasman galibiyetini Hatay'da alan Fenerbahçe, son iki sezonun toplamından daha fazla deplasman galibiyeti elde etti.

Hatayspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan ve bu sezonki sekizinci deplasman galibiyetini elde eden Fenerbahçe, son iki sezonun toplamından daha fazla deplasman galibiyeti elde etmiş oldu.

Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal yönetimindeki 2018-2019 sezonunda üç, Ersun Yanal ve Tahir Karapınar yönetimindeki geçtiğimiz sezonda ise dört deplasman galibiyeti elde eden sarı-lacivertli takım, Bulut yönetiminde çıktığı 11 deplasman maçında 26 puan topladı.

Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan sarı-lacivertlileri 11 deplasmanad 21 puan toplayan Galatasaray takip ediyor.