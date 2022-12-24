Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi uyarı: "Asla kabul edilemez"

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yardımcı hakem görevini üstlenen Serkan Çimen hakkında bir açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe karşılaşmanın yardımcı hakemi Serkan Çimen'i hedef aldı

Hakem atamalarına dair endişe duyduklarını açıkladı

NE OLDU? Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Ancak karşılaşma öncesi bir bildiri yayınlayan ekip, maçın yardımcı hakemi Serkan Çimen'e dair endişe duyduklarını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Bahsi geçen yardımcı hakem Serkan Çimen, futbol kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı."

"Çimen, bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda’nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı. Bu karar halen hafızalarda iken 5 hafta boyunca maç alamayan Serkan Çimen’e zorluk derecesi en yüksek karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görev verilmesinden ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

"Sistem tarafından bir algoritma çerçevesinde yapıldığı söylenen hakem atamalarının, sezonun yeniden başladığı ilk haftada bu denli tartışılacak ve kendisini sorgulatacak düzeyde bir atamaya imza atması son derece düşündürücüdür."

"Bu durum, yeni sisteme dair güveni temelden sarsacak sonuçlara çok açıktır. MHK Başkanı’nın Trabzonspor maçında yaptığı bir hatadan ötürü 5 hafta ceza almış bir hakemi belirttiğimiz şekliyle zorluk derecesi yüksek olan bu maça ataması, niyetini sorgulatacak düzeye taşımış ve makamını daha da tartışmalı hale getirmiştir. Belirtmek isteriz ki; bugün oynanacak Trabzonspor mücadelesinde maç sonucuna etki edecek düzeyde hakem hataları olabileceğine dair endişelerimizi artıran bu durum tarafımızca asla kabul edilemezdir."

TRABZONSPOR vs FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor ile Fenerbahçe, 24 Aralık 2022, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.