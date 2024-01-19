Fenerbahçe'den tam 663 milyon TL'lik KAP bildirimi!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2023 yılının Haziran - Kasım aralıklarının faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi.

Bu sezona İsmail Kartal yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, KAP bildirimiyle dudak uçuklatan bir kar tablosunu gözler önüne serdi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2023 yılının Haziran - Kasım aralıklarının faaliyet raporlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP bildirimi

Fenerbahçe, söz konusu dönemde 663 milyon TL kar ettiğini KAP'a bildirdi ve astronomik bir kar elde ettiğini gösterdi.

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray'ın karı 34 milyon TL

Galatasaray, bu dönemi 34 milyon TL karla kapattığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor için tablo kötü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor'da 6 aylık bu süreçte tam 854 milyon TL'lik zarar ettiğini bildirerek rakiplerinin gerisinde kaldı.