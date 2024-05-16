Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'nun ardından AC Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Mayıs ayının sonunda yapılacak Seçimli Genel Kurul öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıklamıştı.

Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü de kamuoyuna duyurmuştu.

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Bu kez de Stefano Pioli iddiası!

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim, teknik direktör arayışını hızlandırdı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, AC Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'yi önümüzdeki sezon takımın başına getirmek istiyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve İtalyan teknik adamın şartlarını sorduğu öğrenildi.

2021-22 sezonunda şampiyon yapmıştı

Stefano Pioli'nin yönettiği AC Milan, bu sezon İtalya Serie A'yı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Şampiyon Inter'in bir hayli arkasında kalan İtalyan devi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde ise bir başka İtalyan takımı AS Roma'ya elendi.

Milano temsilcisinde bu yaz teknik direktör değişikliğine gidilebileceği konuşuluyor.

Pioli, AC Milan'ı 2021-22 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı. Pioli'nin AC Milan ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.