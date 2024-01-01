Fenerbahçe'den Roberto Firmino sürprizi!

Suudi Arabistan'dan ayrılmayı düşünen Roberto Firmino'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi.

Yaz transfer döneninde İngiltere Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılan ve Suudi Pro Lig ekibi Al Ahli'ye imza atan Roberto Firmino, Suudi Arabistan'da umduğunu bulamadı.

Brezilyalı orta sahanın, Al Ahli'den ayrılıp yeniden Avrupa futboluna geri dönmek istediği iddia edildi. Aynı zamanda şu sıralar kayıp olan Karim Benzema da bu yolu tercih etti.

Fenerbahçe iddiası!

İngiltere merkezli bir spor radyo kanalı olan talkSport, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu bazı kulüplerin, Liverpool’un eski forveti Roberto Firmino ile ilgilendiğini açıkladı.

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Sarı-lacivertlilerin yanı sıra yine Suudi Arabistan’dan AlShabab, Al-Ettifaq ve Al-Fateh, İngiltere Premier Ligi’nden de Sheffield United’ın, Brezilyalı golcüye talip olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Batshuayi'nin yerine ilaç olabilir

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi’nin takımdan ayrılacağı haberlerinin çıktığı bir ortamda Firmino isminin, sosyal medyada da taraftarları oldukça heyecanlandırdığı görüldü.

Firmino için önümüzdeki süreçte bir teklifin yapılıp yapılmayacağını zaman gösterecek.