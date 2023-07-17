Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler'in İspanya'da kazanacağı yıllık ücret ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den İspanya'nın dev takımı Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler'in maaşı belli oldu. Arda, Fenerbahçe'de kazandığının tam 23 katını La Liga devinden elde edecek.

Gündemden düşmüyor

Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları başlarken teknik direktör Carlo Ancelotti, iki yeni ismin performansından büyülenmiş durumda. Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid'in yeni başlayan 2023-24 sezonu hazırlıklarında Milan'daki 3 senelik kiralık dönemi sonrası takıma katılan Brahim Diaz ve Fenerbahçe'den transfer Arda Güler, en dikkat çekici isimler oldular.

Mundo Deportivo, Brahim Diaz ile birlikte dikkat çeken diğer isim Arda Güler'in şimdiden kalitesini gözler önüne serdiğini belirtti. Sürpriz bir imza ile takıma katıldığı belirtilen 18 yaşındaki yıldızın, ilk takımda istediği dakikaları alma arzusunu net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

Ancelotti'nin sistemi değişecek

ABD basınına bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sistem değişikliğine gideceğini duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, “Kadromuza 3-4 tane genç yıldız katıldı. Orta sahada opsiyonumuz arttı. Bu sezon sistemimi değiştirmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

Ancelotti, “Son yıllarda bize başarı kazandıran sistemimiz elbette önemliydi. Ama bu sezon farklı bir formasyon kullanmalıyız. Kadromuza önemli genç yıldızlar katıldı. Orta sahada birçok önemli opsiyonumuz var. Farklı bir formasyona geçiş yapmalıyız. ABD turu bu açıdan önemli bir sezon öncesi hazırlık olacak. Buradaki maçlarda denemeler yapacağız. Formasyon üzerinde çalışacağız. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Her hazırlık maçı önemli olacak” diye konuştu.

Arda'ya dev gelir

30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Genç yıldızın maaşıyla ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in bonuslar hariç yıllık maaşının 8 milyon euro olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'dekinin 23 katı!

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Fenerbahçe'de yıllık 350 bin euro kazanan Arda Güler, Real Madrid'de bonuslar hariç 8 milyon euro kazanacak. Real Madrid antrenmanında sergilediği performansla teknik direktör Ancelotti'nin gözüne giren Arda Güler, oyun görüşü ve zekasıyla fark yaratıyor. Arda, kazanacağı ücretle de farkını ortaya koymaya devam edecek.