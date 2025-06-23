Fenerbahçe'den Orkun Kökçü bombası! Transferde son dakika...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin, Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edildi.

Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibinm Benfica forması giyen ve Bruno Lage ile tartışma yaşayan Milli yıldız Orkun Kökçü için devrede olduğu iddia edildi.

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynadıkları maçın 61. dakikasında oyundan alınmasına sert tepki göstermişti. Kenara gelen Orkun Kökçü teknik direktörü Bruno Lage ile tartışma yaşamıştı.

Fenerbahçe sürprizi

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Bruno Lage ile tartışan Orkun Kökçü'yü Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre Fenerbahçe yaşanan olay öncesi de Orkun Kökçü ile ilgileniyordu.

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Haberin detaylarında Fenerbahçeli yetkililerin Milli yıldızı, etrafında güçlü bir takım kurulabilecek mükemmel bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyon olmaması nedeniyle büyük yatırımlar yapan başkan Ali Koç'un, kesenin ağzını açmak zorunda kalacağı ileri sürüldü.