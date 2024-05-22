Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için yeni sözleşme kararı

Fenerbahçe'nin derbi zaferinde çok konuşulan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği belli oldu.

Mert Hakan Yandaş derbinin en çok konuşulan isimlerinden biriydi

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu

Fenerbahçe, 29 yaşındaki orta saha için kararını verdi

NE OLDU? Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kontratının sonuna gelen Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Mert Hakan Yandaş'ın görüşmlerde, "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam. İsterseniz boş mukaveleye imza atayım" dediği ve bu tavrından Ali Koç'un oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. 29 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe'ye 2020-21 sezonunda Sivasspor'dan gelen Mert Hakan'ın sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyordu.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbide Mert Hakan Yandaş gecenin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun da aralarında bulunduğu Galatasaraylı futbolcularla tartışma yaşayan Mert Hakan derbiden sonra soyunma odasına giderken, "Onlarla tek başıma oynayacağım demiştim" sözleriyle dikkat çekti.

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SIRADA NE VAR? Süper Lig'de şampiyonun kim olacağını son haftada oynanan maçlar belirleyecek. Fenerbahçe, 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken aynı gün Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi halinde Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi halde şampiyonluk kupasını Okan Buruk'un öğrencileri kaldıracak.