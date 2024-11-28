Fenerbahçe'den kovulan Krunic, Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı

Fenerbahçe'den adeta kovularak gönderilen Rade Krunic, Kızılyıldız forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi dün akşam sürpriz bir skora sahne oldu. Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart'ı konuk etti.

Konuk ekip beşinci dakikada Demirovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Kızılyıldız 12. dakikada Mvumpa ile önce beraberliği yakaladı. 31. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Rade Krunic'in golüyle 2-1 öne geçti.

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İlk yarı bu skorla tamamlandı.

65. dakikada Ivanic, 69. dakikada Krunic'in asistinde Radonjic ve 88. dakikada bir kez daha Radonjic'in golüyle Kızılyıldız rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Krunic maçın oyuncusu seçildi

Karşılaşmanın ardından sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Rade Krunic'in maçın oyuncusu seçildiği açıklandı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Önceki sonuçları dikkate aldığımızda hepimiz için büyük bir gün ve bu galibiyet biz oyunculara ve tabii ki taraftarlara da büyük bir sevinç ve mutluluk getiriyor.

"Golden dolayı mutluyum ama galibiyetten ve gösterilen oyundan çok daha memnunum ve kendimle, taraftarlarla, teknik kadroyla, takım arkadaşlarımla ve Zvezda'yı seven herkesle gurur duyduğumu söyleyebilirim.

"Ancak puan alamadığımız dört maçın ardından zihinsel olarak yükselmek kolay olmadı ve bu yüzden bu gece karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve bunun gerçek Kızıl Yıldız olduğunu düşünüyorum.

Her zaman sakin kalmaya çalışıyorum ama darbeden sonra o mutluluğu içimde tutamadım. Sonuç olarak bu hedefimi anlamlı hale getirmeye daha çok odaklandım ve sonunda bu şekilde sonuçlandı.

Bu kolay bir zafer değildi, çok çaba harcadığımızı düşünüyorum ama gerçek bir takımdık ve takım olarak harika oynadık ve bu bize hak ettiğimiz bir sonucu getirdi. "