Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, Amerika'yı salladı! İlk golünü attı, işte o anlar...

Fenerbahçe'de Los Angeles FC'ye kiralık olarak imza atan Cengiz Ünder, Amerika'daki ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe'den MLS kulübü Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, yeni takımıyla siftah yaptı. Millî futbolcu, San Diego deplasmanında ağları havalandırmayı başardı.

Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe'de kendisine ilk 11'de yer bulamayan Cengiz Ünder, ara transfer döneminde MLS kulübü Los Angeles FC'ye kiralandı.

Takımında daha önce 1 kere de asist yapan Cengiz Ünder, ilk kez de gol attı. Millî futbolcu, takımının San Diego deplasmanında 3-2 yenildiği maçın son golünü kaydetti.

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45+5'te kale sahasında konumlanan Cengiz Ünder, sol kanattan Marky Delgado'nun yerden çevirdiği topa yakın mesafeden dokundu ve ağları havalandırdı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, golün ardından büyük sevinç yaşadı ancak bu gol, Los Angeles FC'nin puan almasına yetmedi.

İşte o anlar:

Lionel Messi ile kapışacak

Cengiz Ünder, Los Angeles FC ile şu ana kadar toplamda dört maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu dört karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynadı. Los Angeles FC, bir sonraki maçta CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde 3 Nisan'da evinde Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami'yi konuk edecek.