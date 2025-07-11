Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu'na dudak uçuklatan teklif! İşte olay yanıt...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na göz dikti.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, radarına ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu aldı.

Ne oldu?

Portekiz basınından ortaya atılan iddiaya göre, Sarı-Lacivertli ekipten Kerem Aktürkoğlu'na dudak uçuklatan bir teklif yapılmasına rağmen milli yıldız, kendisine yapılan astronomik yıllık ücreti kabul etmedi.

Ne söylendi?

Performansı

Portekiz basını A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Benfica'da oynayan millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu için teklif yaptı. Kanarya'nın Kerem için yıllık 4 milyon euroluk bir maaş önerdiği ancak Kerem'in bu teklifi reddettiği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon transfer olduğu Benfica'da 53 maçta forma giyerken 16 gol atıp takımına 13 asistlik fayda sağladı.