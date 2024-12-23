Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bugün Portekiz'de başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bugün ülkesinde başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdiğinin bilgisi verildi.

'Geçmiş olsun Mourinho'

Kulüpten yapılan açıklamada 'Geçmiş olsun Jose Mourinho' başlığı kullanılarak şu ifadelere yer verildi:

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"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Jose Mourinho ne demişti?

Tecrübeli teknik direktör dün yaptığı açıklamada Instagram hesabından konuyla ilgili şu mesajı paylaşmıştı:

"Herkese mutlu bir tatil sezonu diliyorum. Bu dönem sizler ve aileleriniz için sevgi ve mutluluk dolu olsun. Endişelerini dile getirenler için, ameliyatımla ilgili haberlerin çok abartıldığını, sadece hızlı ve küçük bir işlem olduğunu teyit edebilirim.

Her zaman olduğu gibi tatilden döndüğüm ilk gün antrenmanlarıma devam edeceğim. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok."