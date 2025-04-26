Fenerbahçe'den Jonathan David bombası! Transferde karar verildi

Fenerbahçe, bir sonraki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken hedefine yıldız bir golcüyü aldı.

Gelecek sezon için dünya çapında bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan David için transfer harekatını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ne oldu?

Sabah'ın haberine göre; Avrupa'nın dev kulüplerinin de takibine aldığı Kanadalı oyuncu için en ciddi teklifi İtalyan ekibi Inter yaptı. Milano temsilcisi, David'e senelik 5 milyon euro önerdi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu, 9 milyon euro talep etti. Görüşmeler başlamadan bitti.

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Yeşil ışık yaktı!

Bu durum sonrasında Fenerbahçe devreye girdi. 1.78'lik santrfora menajerler aracılığıyla "David'in istediği yıllık ücreti karşılamaya hazırız" mesajı gönderildi.

Kanadalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve "Sezon sonunda görüşelim" diyerek haber yolladığı belirtildi.

Performansı

Bu sezon Lille ile Ligue 1'de 28, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Coupe de France'da 3 maça çıkan David, bu maçlarda 25 gol attı.