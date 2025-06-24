Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Jonathan David için son salvo! Transferde dev maaş...

Fenerbahçe, iki yıldız için transferde son kozunu oynamaya hazırlanırken önerilen maaşlar da ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü Jhon Duran için kulübü Al Nassr'ın verdiği 10 milyon Euro'luk maaşı ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Jonathan David için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Lille'le sözleşmesi biten Kanadalı'ya 10 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme ve 15 milyon Euro da imza parası önerdi ve transferin sonuçlanması için beklemeye geçti.

Ne söylendi?

kolombiyalı yıldız Jhon Duran, F.Bahçe'ye "Evet" demeden önce kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi. Yıldız isme Avrupa transfer piyasasında sarı-lacivertli kulüpten daha iyi teklif yapan olmadı. Jonathan David de istediği yüksek maaşı ve imza parasını hiçbir Avrupa kulübünden bulamadı. Kimse F.Bahçe'nin teklifinin yanından geçemedi.

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Mourinho kampa istiyor

Mourinho, yeni transferlerin kampa yetişmesini istedi. Yönetim de transferi 1 Temmuz'daki forma lansmanına kadar bitirmeyi amaçlıyor. Sarı lacivertliler'in Duran ve David için beklemeye tahammülü kalmadı. İki futbolcu için kritik saatlere geçildi. F.Bahçe, kısa sürede net bir cevap alamazsa rota başka hedeflere çevrilecek.