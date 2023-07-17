Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yıldız oyuncuyu açıkladılar

Süper Lig'in iki devi, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi. Şimdilik bu yarışta Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde yer alıyor.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yine büyük bir rekabete girmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız oyuncuyu transfer etmek için de karşı karşıya geldiler.

İki dev kulüp, Fransız yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yaparken Sarı-Lacivertli ekip bu transferde bir adım önde görünüyor.

İki dev karşı karşıya

Foot Mercato'da yer alan habere göre 30 Haziran'da kulübü Lyon'dan ayrılan Moussa Dembele için Fenerbahçe kolları sıvadı. Haberin devamında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde olduğu gibi Fransız golcünün transferinde de mücadeleye girdiği vurgulandı. Haberde son olarak Fenerbahçe'nin, Moussa Dembele dışında Karl Toko-Ekambi ile de ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki Fransız futbolcu Moussa Dembele ile ilgili çıkan haberlerin ardından oyuncuyla ilgili araştırmalar sıklık kazandı.

Dembele'nin kariyeri

Moussa Dembele futbola PSG altyapısında başladı. Ardından Fulham altyapısının yolunu tuttu. Profesyonel kariyerine Fulham A takımında başladı. Fulham'ın ardından ise İskoç ekibi Celtic ile anlaştı. Celtic'den ise 2018 yazında Fransız ekibi Olimpik Lyon'un yolunu tuttu. Lyon'dan İspanyol ekibi Atletico Madrid'e kiralanan oyuncu 2021 yazında Fransız ekibine geri döndü. Şimdilerde Lyon ile yollarını ayıran futbolcu herhangi bir takımın formasını terletmiyor..